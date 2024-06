Drie aanhoudingen voor moorden Amsterdam en Rotterdam na verklaringen kroongetuige

Verklaringen kroongetuige

'De aanhoudingen zijn verricht naar aanleiding van verklaringen van een kroongetuige, aldus het OM. Het gaat om betrokkenheid bij de moord op Ibrahim Azaïm op 10 mei 2020 te Rotterdam, voorbereidingshandelingen voor de moord op een 39-jarige man uit Rotterdam in de periode mei tot juni 2020 te Rotterdam die uiteindelijk niet tot een moord hebben geleid, de moord op Serdar Ay op 20 oktober 2020 te Amsterdam en de beschieting van een horecagelegenheid op 29 juli 2020 in de Spuistraat in Amsterdam. Politie en OM sluiten nieuwe aanhoudingen niet uit.