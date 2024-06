Nederlanders aangehouden in onderzoek naar reeks plofkraken in Duitsland

De politie heeft in Boskoop vijf personen aangehouden die worden verdacht van het plegen van plofkraken in Duitsland. De aanhoudingen waren al op donderdag 20 juni maar het nieuws is pas vandaag door de politie naar buiten gebracht.

21 plofkraken op Duitse geldautomaten

De verdachten zouden deel uitmaken van een bende die betrokken is bij zeker 21 plofkraken op geldautomaten die in de periode van augustus 2020 tot juni 2024 plaatsvonden in hoofdzakelijk de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Analyse van digitale en analoge sporen van ATM-explosies

De aanhoudingen zijn het gevolg van een gezamenlijke aanpak van de Nederlandse en Duitse autoriteiten. Sinds juni 2023 houdt een onderzoeksteam van de politie in Düsseldorf zich bezig met de opsporing van de verdachten achter plofkraken in Noordrijn-Westfalen. Het team analyseerde digitale en analoge sporen van ATM-explosies in de steden Mettman, Mönchengladbach, Neuss, Viersen en Wuppertal. Daarnaast stond het team in nauw contact met diverse Nederlandse politie-eenheden.

DSI arresteert verdachten enkele uren na laatste plofkraak

‘De succesvolle aanhouding is ook te danken aan goede afstemming en afspraken tussen de verschillende operationele diensten in ons land’, zegt Cecile Kosterman, landelijke portefeuillehouder plofkraken. Nadat in de nacht van 19 op 20 juni in Heilbronn een pinautomaat was opgeblazen, werden de verdachten al enkele uren na het misdrijf bij terugkeer in Nederland door de Dienst Speciale Interventies (DSI) gearresteerd.

Snelle Audi RS 6

Bij hun aanhouding nam de politie een groot aantal bewijsstukken in beslag, waaronder een Audi RS 6 waarmee de verdachten naar en uit Duitsland reden, een hoeveelheid explosieven, diverse Nederlandse en Duitse kentekenplaten en een groot geldbedrag, de vermoedelijke buit.

Uitleveringsprocedure

Het Openbaar Ministerie in Düsseldorf is een uitleveringsprocedure begonnen tegen de vijf verdachten. Duitse collega’s zijn in Nederland aangekomen voor verdere afstemming en het verzamelen van bewijsmateriaal. In Duitsland varieert de gevangenisstraf voor het plegen van een plofkraak tussen de 1 en 15 jaar.

Werkterrein verlegd

Nederlandse plofkraakbendes hebben hun werkterrein verlegd naar Duitsland. Met vereende krachten leggen politie en Openbaar Ministerie in beide landen nu ook daar plofkrakers het vuur aan de schenen.

7 miljoen buitgemaakt

In het Duitse Bamberg begon in april een monsterproces tegen een groep van zestien Nederlandse verdachten van plofkraken. Voor de rechtszaak, die volgens planning in december eindigt, zijn 90 zittingsdagen uitgetrokken. De groep verdachten wordt verantwoordelijk gehouden voor zo’n negentig plofkraken, waarbij zo’n zeven miljoen euro werd buitgemaakt. Binnenkort start in de Duitse deelstaat Nedersaksen een tweede grote rechtszaak tegen een groep van acht vermeende plofkrakers. Deze verdachten zijn inmiddels uitgeleverd aan Duitsland.

Daling

In totaal werden vorig jaar 137 Nederlanders aangehouden in verband met plofkraken in Duitsland. Het aantal plofkraken met (vermoedelijk) Nederlandse daders in Duitsland nam voor het eerst in jaren af: van 442 in recordjaar 2022 tot 367 vorig jaar. Die daling lijkt door te zetten. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 56 plofkraken, 64 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Risico's

Ondanks deze successen is er geen reden om achterover te leunen, stelt Kosterman. ‘De risico’s die plofkrakers nemen, zijn groot. Zowel in Nederland als Duitsland kwamen onschuldige verkeersdeelnemers om het leven door toedoen van de verdachten.’ Zo werd vorig jaar een voetganger doodgereden door vluchtende plofkrakers. Ook kwamen meerdere verdachten van plofkraken om het leven. In 2023 verdronk een van hen nadat de vluchtauto waarin hij zat te water raakte en zijn medeverdachten hem achterlieten.

Buit ingezet voor criminele doeleinden in Nederland

‘We zien bovendien dat buitgemaakt geld wordt gebruikt voor criminele doeleinden in Nederland. Daarom blijven wij inzetten op het identificeren en aanhouden van plofkrakers. Ook als zij hun misdaden over de grens plegen. Maar naast deze strafrechtelijke route, sturen we ook aan op een integrale aanpak met onze partners, zoals gemeenten, jeugdzorg en reclassering, om te voorkomen dat jongeren ertoe overgaan om plofkraken te plegen.’