Nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar geweldsincidenten Groningen

De politie heeft onlangs twee nieuwe aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een reeks geweldsincidenten in Groningen, Winschoten en Oude Pekela. Zo is op 3 juli in zijn woonplaats een 16-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij vuurwapengebruik op 13 juli op het Marktplein in Winschoten. Daarnaast is op 19 juni een 20-jarige man uit Vianen aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident op het Marktplein in Winschoten en het veroorzaken van een explosie bij een pand in de Herestraat in Groningen, beiden op 12 juli vorig jaar.