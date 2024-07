Nederlanders lopen meer na coronapandemie

In 2023 liepen Nederlanders in totaal 6,9 miljard kilometer buitenshuis. 'Dat is 5 procent minder dan in 2022, maar bijna een derde meer dan in pre-coronajaar 2019', zo meldt het CBS donderdag.

Meer kilometers afgelegd

In 2020, toen de coronamaatregelen begonnen, gingen inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder veel meer lopen. 'Na het opheffen van de maatregelen werd er in 2023 minder gelopen, maar het aantal afgelegde kilometers bleef hoog. In 2023 werden er nog altijd 1,7 miljard kilometers meer gelopen dan in 2019', aldus het CBS.

2 km meer

Gemiddeld liepen inwoners bijna 8 kilometer per week binnen de Nederlandse landsgrenzen. In 2019 was dit ruim 6 kilometer. De meeste kilometers (78 procent) werden in 2023 gelopen voor recreatieve doeleinden zoals wandelen, om uit te gaan, sport of hobby, visite of logeren. Dit is 5 procentpunt meer dan in 2019.

Rondje met de hond

Het CBS verzamelt niet alleen data over hoeveel kilometer Nederlanders lopen, maar ook hoe vaak mensen lopend de deur uit gaan (het aantal loopverplaatsingen) en de redenen daarvoor. Mensen verplaatsten zich in 2023 gemiddeld bijna 4 keer per week te voet. In 2019 was dat nog 3 keer per week. Een gemiddelde loopverplaatsing was 2 kilometer lang en duurde 27 minuten.

Boodschap halen

De meeste keren dat Nederlanders te voet op pad gingen was voor een wandeling of een rondje met de hond, gevolgd door winkelen of boodschappen doen.