Familielid (35) aangehouden in onderzoek dood gevonden vrouw (91) Eersel

Het grootschalige rechercheteam dat de dood van de vrouw in Eersel onderzoekt, heeft aan het begin van de zaterdagnacht een verdachte aangehouden. Dit meldt de politie zaterdag.

35-jarig familielid

'Het gaat om een 35-jarig familielid van het slachtoffer. Hij is overgebracht naar een politiebureau en zit vast', aldus de politie. De man werd in Veldhoven opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van de hoogbejaarde vrouw, van wie het levenloze lichaam vrijdagochtend in haar woning werd aangetroffen.

Misdrijf

Zij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Er werd al snel een groot rechercheteam samengesteld dat de omstandigheden waaronder zij stierf onderzoekt. In de loop van dit onderzoek kwam de nu aangehouden man naar voren als mogelijke verdachte in de zaak.

Onderzoek gaat verder

Ook na de aanhouding van deze verdachte gaat dat onderzoek onverminderd door, waarin onder andere de verdachte uitgebreid zal worden gehoord. De mogelijke achtergrond van deze zaak is nadrukkelijk onderwerp van onderzoek.

Woning afgesloten en bewaakt

Het onderzoek in de woning van het slachtoffer werd zaterdagochtend hervat, nadat het vrijdagavond gedeeltelijk werd afgerond. Dit gaat naar verwachting nog een groot deel van het weekend in beslag nemen. De woning werd afgesloten en bewaakt gedurende de nacht, om te voorkomen dat het sporenbeeld in de woning kon worden verstoord.