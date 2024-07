Vergelijking: Nederlandse casino licentie vs. andere Europese licenties

De Nederlandse casino licentie is één van de strengste licenties ter wereld. In ons land is het allemaal heel anders geregeld dan in andere Europese landen.

De grote verschillen uitgezocht

Maar wat zijn nu precies de vergelijkingen tussen de Nederlandse casino licentie vs de andere Europese licenties? Wij zochten het uit bij betrouwbare online casino's om een goed beeld te krijgen. Je leest hier precies wat de grote verschillen zijn.

Stortingslimieten bij Nederlandse casino's en vrij spelen bij andere Europese licenties

In Nederland zijn we een stuk strenger geworden als het aankomt op stortingslimieten. Per 1 oktober 2024 mogen we nog maar maximaal 700 euro per maand storten. Als je onder de 24 jaar bent kan je zelfs maar 350 euro per maand storten. Bij de meeste Europese licenties laten ze dit soort limieten gewoon los. Je mag zoveel geld storten als je zelf wilt. Het maakt niet uit of je 100 euro stort of 1.000 euro. We moeten wel toegeven dat er verschillen zitten tussen de Europese licenties. In België en Duitsland zijn de limieten nog strenger, dan in Nederland. Maar in deze landen kun je als Nederlander ook niet spelen.

Strengere handhaving van verantwoord gokken

In de meeste Europese casino's wordt je als speler eigenlijk vrij gelaten. Je mag zelf bepalen wat je gaat doen in het casino. Je kunt dus gigantische bedragen inzetten en mee gokken zonder dat iemand zich ermee bemoeid. Als je in Nederland ineens met grote bedragen gaat gokken, dan wordt er binnen een uur ingegrepen. Als een casino dit niet doet, dan kan deze zelfs in de problemen komen. De strengere handhaving zorgt er wel voor dat spelers met grote gokproblemen sneller hulp krijgen. Daarnaast hanteren we in Nederland een CRUKS. Met een CRUKS registratie krijgen spelers geen toegang meer tot Nederlandse casino's zowel fysiek als online.

Nederlandse casino's mogen alleen gericht reclame maken

Een reclameverbod is een discussie die al langer gaande is in Europa. Maar terwijl Nederlandse casino's alleen nog maar gericht online reclame mogen maken ligt dit in het buitenland anders. Het gebeurt regelmatig dat Nederlandse spelers een reclame krijgen op Facebook van een online casino. Vlaak bij dit te gaan om casino's met andere Europese licenties. Ondanks dat dit officieel in Nederland niet mag lijkt er weinig tegen te doen. Hierdoor blijven dit soort reclames opduiken op het internet. Dit is een duidelijk verschil tussen de Europese licenties en Nederlandse licentie.

Spelaanbod is een stuk kleiner bij de Nederlandse licentie

Uiteraard moet elke software provider die in Nederland actief is toestemming krijgen om spellen aan te bieden. Dit vormt helaas weleens een probleem bij de Nederlandse casino's. We zien regelmatig dat het spelaanbod uitgekleed is. Spelers kunnen hierdoor niet uit de hoeveelheid spellen kiezen als ze zouden willen. Door een kleiner spelaanbod krijg je als speler niet echt zin om te gokken in het casino. Vooral niet als het spelaanbod in het buitenland een stuk groter is.

Registratieproces een stuk trager bij de Nederlandse casino licentie

In Nederland is het echt een eis dat casino's meteen een account verifiëren en checken volgens de CRUKS. Hierdoor duurt een registratieproces regelmatig een half uur. Dit is flink wat tijd om een account aan te maken. In het buitenland gebeurt de verificatie vaak achteraf achter de schermen. Tot die tijd kan je wel al gokken. Je kunt hierdoor binnen een minuut een account aanmaken.

Niet alle bonussen zijn toegestaan bij Nederlandse casino's

Nog een groot verschil met de Nederlandse casino licentie is dat lang niet alle bonussen toegestaan zijn bij Nederlandse casino's. De bonussen moeten stuk voor stuk aan strenge eisen voldoen. Zo mag je geen cashback bonus activeren als je gaat gokken in Nederland. Dit lijken kleine verschillen, maar in de praktijk hebben ze een groot effect op spelers!