Meisje van 17 overleden na ongeval

Bij een tragisch verkeersongeval op de hoek van de Terborchlaan met de Aert de Gelderlaan in Alkmaar is een meisje van 17 jaar uit Bergen overleden. Bij het ongeval, dat ongeveer om 11.15 uur gebeurde, was ook een vrachtwagen betrokken. Die vrachtwagen is na het ongeval doorgereden.