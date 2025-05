Persoon overleden bij brand op boot in Zaandam

De politie onderzoekt de oorzaak van een brand op een boot aan de Laan der Vrijheid in Zaandam. Maandagavond, rond 20.15 uur, kregen de hulpdiensten melding van de brand.

Bij het incident is een persoon om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld.

De politie is gestart met een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Mensen die informatie hebben of camerabeelden kunnen delen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.