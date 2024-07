Aanhouding voor dodelijk incident Rotterdam

Een 25-jarige Rotterdammer is donderdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van een 27-jarige Rotterdammer op maandag 8 juli op de De Klerkstraat in de Rotterdamse wijk Prins-Alexander.

Maandagavond even na 22.30 uur werd het alarmnummer gebeld vanwege een steekincident op de De Klerkstraat waarbij een man ernstig gewond was geraakt. Hulpverleners vonden de 27-jarige Rotterdammers in zorgwekkende toestand liggend op de grond. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis waar hij de volgende ochtend vroeg aan zijn verwondingen is overleden.

De man zou zowel zijn mishandeld als gestoken, maar op basis van de eerste bevindingen van het onderzoek kon nog niet onomstotelijk worden geconcludeerd dat er daadwerkelijk was gestoken. Nader onderzoek wees uit dat de man inderdaad een steekverwonding had.

De mishandeling en het steekincident vonden plaats op een parkeerplaats op de De Klerkstraat. Bij de mishandeling waren meerdere personen betrokken. Volgens getuigen is één persoon rennend gevlucht en zijn meerdere personen vertrokken met een auto.

Een groot onderzoeksteam is op de zaak gezet. Dit onderzoek heeft donderdag 11 juli geleid tot de eerste aanhouding. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.