Werkstraffen voor bedreigen van meerdere politici

'Ophangen of aanslag plegen'

Ze hadden onder meer gedreigd om bepaalde politici 'op te hangen' of om een aanslag te plegen. Het Openbaar Ministerie eiste straffen variƫrend van een voorwaardelijke gevangenisstraf tot een taakstraf. 'Normaal staat op bedreiging een geldboete, maar bij politici tillen we er extra zwaar aan,' lichtte de officier van justitie vrijdag toe.

Doodsbedreigingen op social media

Vijf mannen stonden terecht omdat ze op social media doodsbedreigingen hadden geuit. Zo zei een 78-jarige verdachte over voormalig lid van de Tweede Kamer Bouchallikht dat ze 'opgehangen' moest worden. De officier eiste in deze zaak een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. 'Politici moeten hun werk kunnen doen zonder bang te zijn dat iemand ze iets aan zal doen. Dit soort feiten ondermijnen de democratie', aldus de officier in haar requisitoir. De rechter ging daar in mee en legde conform de eis een taakstraf op.

Hugo de Jonge: 'Een kogel in je kop'

Maar ook aan het adres van toenmalig minister Hugo de Jonge werden dreigingen geuit zoals: 'Een kogel in je kop'. De zaak tegen deze verdachte werd aangehouden. Een derde verdachte moest zich verantwoorden omdat hij op X had gezegd: 'Tijd om alle PVV-ers neer te knallen.' De officier merkte in deze zaak op dat 'mede door dit soort berichten de heer Wilders in een regime met beveiliging zal moeten blijven.' Het OM eiste in deze zaak 60 uur werkstraf, waarvan 30 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De rechter ging daar in mee.

Bedreigingen Dilan Yesilgoz

Een vierde verdachte moest zich verantwoorden voor meerdere bedreigingen. In september 2022 sprak hij via social media voormalig minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgoz aan en zei: 'als toetje een raketwerper erachteraan en weg is de vuile heks plus beveiliging.'

Bedreiging staatssecretaris Eric van der Burg

Een maand later sprak hij dreigende taal uit op social media aan toenmalig staatssecretaris Eric van der Burg: 'We gaan u pakken hond, u staat op de dodenlijst. De officier eiste in deze zaak een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee weken met bijzondere voorwaarden, waaronder een meldplicht bij de reclassering. De rechter legde in deze zaak een meldplicht met een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur op.