Onderzoek naar overleden vrouw Honselersdijk

In het water ter hoogte van de Boswoning in Honselersdijk is vrijdag 12 juli het lichaam van een overleden vrouw gevonden. De politie is een onderzoek gestart en probeert de identiteit van deze vrouw te herleiden.

Onderzoek naar identiteit

Uit forensische onderozek is gebleken dat deze vrouw door een noodlottig ongeluk om het leven is gekomen. Tussen 21.00 en 22.30 is de vrouw in het water terecht gekomen, kort hierna is de vrouw te komen e vrouw is tussen de 60 en de 70 jaar oud.