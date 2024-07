Zwaargewonde na schietpartij Rotterdam

Voor een café aan de Tolhuislaan in Rotterdam is zaterdagochtend rond kwart over vier een man neergeschoten. Het slachtoffer, een 45-jarige Rotterdammer, werd meerdere keren geraakt en is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De aanleiding voor het neerschieten van de 45-jarige Rotterdammer is nog onbekend. Er is nog niemand aangehouden. De politie is een onderzoek gestart. In het café was een feest gaande en zowel in het café als op het terras waren veel mensen aanwezig. De politie heeft vanochtend met verschillende getuigen gesproken en sporen veilig gesteld. Volgens getuigen is na het schieten een auto op hoge snelheid weg gereden.