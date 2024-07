Geen schadevergoeding voor 6,5 miljoen mensen wegens corona-datalek

Personen van wie wel vaststond dat hun persoonsgegevens in verkeerde handen zijn gekomen, hebben al een financiële tegemoetkoming aangeboden gekregen door een van de gezondheidsorganisaties (GGD’s). De meeste benadeelden hebben die tegemoetkoming geaccepteerd, waarmee zij afstand hebben gedaan van een vordering tot schadevergoeding.

Over de massaclaim

Stichting ICAM diende een massaclaim in tegen de staat, verschillende gezondheidsorganisaties (GGD’s), veiligheidsregio’s en gemeentes naar aanleiding van een datalek tijdens de coronapandemie. In coronatijd hebben 6,5 miljoen personen persoonsgegevens toevertrouwd aan een GGD toen zij zich lieten testen of vaccineren, of bij een bron- en contactonderzoek. GGD-medewerkers hadden toegang tot die persoonsgegevens en uit politieonderzoek is gebleken dat het is voorgekomen dat die gegevens ter beschikking zijn gesteld aan anderen. De stichting eiste betaling van een schadevergoeding, niet alleen aan de personen van wie vast staat dat hun persoonsgegevens aan derden zijn verstrekt, maar ook aan iedereen die moet vrezen dat zijn of haar persoonsgegevens in verkeerde handen zijn gevallen. Dat geldt volgens ICAM voor iedereen die gegevens aan een GGD heeft verstrekt. De claim hield in dat die 6,5 miljoen mensen 500 euro voor immateriële schade en 50 euro voor materiële schade zouden moeten krijgen. Het totale belang van de zaak was daarmee ruim 3,5 miljard euro.

Over enige andere vorderingen van Stichting ICAM wordt nog verder geprocedeerd.