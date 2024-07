Veroordeelde fraudeur Palm Invest zit opnieuw aangehouden door politie

Fraudeur onherroepelijk veroordeeld

De man werd in 2015 onherroepelijk veroordeeld wegens fraude in de zaak Palm Invest. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is verantwoordelijk voor de inning en uitbetaling van schadevergoeding aan slachtoffers en heeft sinds 2016 geprobeerd de schade te innen.

Fraude met vastgoedbedrijf Palm Invest

'De man werd in 2010 veroordeeld voor fraude met het vastgoedbedrijf Palm Invest. Slachtoffers investeerden miljoenen in het bedrijf, maar dat geld bleek grotendeels opgemaakt door de twee verdachten. In 2015 werd de zaak na een uitspraak van de Hoge Raad onherroepelijk. Omdat het innen van het bedrag onmogelijk bleek is uiteindelijk een aanhoudingsbevel voor de man afgegeven', aldus de politie.

Niemand onvindbaar

Recent publiceerden media dat de man een nieuw leven had opgebouwd in Spanje. Intussen werd door Team Coördinatie Executie Taken onderzoek gedaan naar de dader. Dit team van de politie-eenheid Midden-Nederland is gespecialiseerd in het opsporen en aanhouden van veroordeelden die zich onttrekken aan een vonnis. In nauwe samenwerking met onder andere CJIB en het Landelijk Parket sporen zij regelmatig veroordeelden op. Soms duurt dat wat langer, maar niemand is onvindbaar.

Gevangenis

In het onderzoek naar deze man vond het team aanwijzingen dat hij zich in een woning in Flevoland bevond. Daar is hij op 2 juli aangehouden door de politie. Hij is direct overgebracht naar een gevangenis in Nederland. Het CJIB zal alsnog proberen het schadebedrag bij de man te innen. Hij blijft voorlopig vastzitten.