Drie aanhoudingen zware mishandeling Eindhoven

Op dinsdag 30 april rond 22:00 uur, vond er een zware mishandeling plaats in een appartement aan de Lichtstraat in Eindhoven. Een samenwonend stel werd zwaar mishandeld door drie mannen. Afgelopen week heeft de politie twee personen aangehouden voor deze mishandeling. De verdachten zijn twee mannen van 24 en 55 jaar oud. In april hebben we al een 18-jarige man aangehouden. De 55-jarige verdachte komt uit Eindhoven, de andere twee hebben geen vast woonadres in Nederland.