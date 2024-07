Omgeving Eindhoven krijgt er in één klap vijf snelfietsroutes bij

Ruim 51 miljoen euro, meer dan 50 kilometer fietspad, 10 verschillende gemeenten. Het netwerk van snelfietsroutes rondom Eindhoven wordt in één klap gigantisch uitgebreid. Via vijf nieuwe verbindingen zijn duizenden forenzen straks veel sneller op hun plek van bestemming. Nooit eerder werd in Nederland zo’n grote investering in snelfietsroutes gedaan.

Fietsgeschiedenis

“Hier wordt echt fietsgeschiedenis geschreven”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders. “We lopen als Brabant voorop met onze snelfietspaden, maar zelfs voor ons is dit een heel groot moment. Fietsen is leuk, gezond en het is in veel gevallen ook gewoon de snelste manier van reizen. Zeker als al deze routes straks gerealiseerd zijn. Dan ligt er een geweldig netwerk waar de hele regio profijt van heeft. Dat is iets om trots op te zijn.”

In één keer vijf routes toegevoegd

In Brabant wordt al jaren geïnvesteerd in een netwerk van snelfietsroutes, die veilig en met zo min mogelijk obstakels van A naar B leiden. Aan dat netwerk worden nu dus in één keer vijf routes toegevoegd. Die unieke kans doet zich voor omdat er geld beschikbaar is in het pakket aan kortetermijnmaatregelen om de Brainportregio beter bereikbaar te maken.

Drie nieuwe bruggen, vier onderdoorgangen

Het gaat om de routes F2 (Eindhoven-Best), de Pendelroute (ook Eindhoven-Best), de Groene Corridor (Eindhoven-Oirschot), Hovenring-De Run (Veldhoven) en F58 (Tilburg-Lieshout). In totaal komen er drie nieuwe fietsbruggen en vier nieuwe fietsonderdoorgangen in het netwerk. Het meest ingrijpend is de aanpassing bij het Wilhelminakanaal in Best. Daar komen drie nieuwe fietstunnels onder de autowegen door, plus een nieuwe fietsbrug over het water.

Start aanleg in de loop volgend jaar

Deze zomer zetten de provincie en alle tien betrokken gemeenten hun handtekening onder de bestuursovereenkomsten die moeten leiden tot de aanleg van de vijf routes. Dat zijn Eindhoven, Veldhoven, Best, Oirschot, Son en Breugel, Laarbeek, Nuenen, Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek. Op de eerste locatie is zelfs al de schop de grond in gegaan. In de loop van volgend jaar moet met de aanleg van alle nieuwe routes gestart zijn.

Méér fietsen na aanleg snelfietspad

Uit onderzoek in 2023 blijkt dat 1 op de 5 gebruikers van reeds aangelegde snelfietsroutes voorheen hetzelfde traject (deels) aflegde met de auto of met het openbaar vervoer. Bovendien zegt zo’n 35 procent van de gebruikers nu meer te fietsen dan vóór de komst van het snelfietspad. Resultaten die de verwachtingen van de provincie overtroffen.

Strijd tegen files

“Die uitkomsten zijn een geweldige motivatie om op deze voet verder te gaan”, zegt gedeputeerde Smeulders. “Want het bewijst wel dat snelfietsroutes ontzettend kunnen helpen in de strijd tegen files. Nu ons netwerk zo snel groeit, wordt het voor nog meer Brabanders aantrekkelijk om met de fiets te reizen. Zo is de fiets cruciaal om onze provincie ook in de toekomst bereikbaar te houden.”