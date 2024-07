VEH: Terugverdientijd zonnepanelen loopt flink op bij afschaffen salderingsregeling

Als het kabinet de salderingsregeling in 2027 afschaft, loopt de terugverdientijd van zonnepanelen flink op. Consumenten die in dat jaar panelen kopen, verdienen hun investering pas na gemiddeld 13,7 jaar terug. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Vereniging Eigen Huis. De vereniging roept de politiek op met alternatieve maatregelen te komen om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk te houden en consumenten te beschermen.

De salderingsregeling houdt in dat mensen met zonnepanelen de stroom die ze aan het net leveren mogen aftrekken van de stroom die ze afnemen van hun energieleverancier. Het nieuwe kabinet wil deze in 2027 afschaffen zonder dat er iets voor in de plaats komt. 'Dat vinden wij een kwalijke zaak,' zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. 'We zien nu dat zonder een alternatief te bieden voor de salderingsregeling de terugverdientijd flink oploopt. Dat maakt het voor consumenten niet meer aantrekkelijk om nog te investeren in zonnepanelen.'

Kleinere huishoudens de pineut

Door dalende prijzen van zonnepanelen en stijgende energieprijzen ging de terugverdientijd van zonnepanelen in de afgelopen twee jaar omlaag. Maar als het plan van het kabinet doorgaat, schiet die weer omhoog. Een gemiddeld huishouden dat in 2024 panelen koopt, kan nog twee jaar salderen en deze in 9 jaar terugverdienen. 'Maar voor kleine gezinnen met een lager energieverbruik en vijf zonnepanelen op het dak gaat de terugverdientijd naar bijna 14 jaar, en zelfs naar 15,5 jaar als het zonnesysteem in 2027 wordt aangeschaft. 'Kleinere huishoudens zijn dus de pineut. Ook huishoudens die voorheen geen zonnepanelen konden betalen en die door de dalende prijzen nu wel de investering kunnen doen, vissen opnieuw achter het net met deze sterk opgelopen terugverdientijden,' legt Kremer uit.

Hoogste terugverdientijd zonnepanelen in 2022

Ook consumenten die de afgelopen jaren zonnepanelen kochten, merken de gevolgen van het afschaffen van de salderingsregeling. Door de energiecrisis steeg in 2022 de vraag naar zonnepanelen sterk waardoor de prijzen flink omhooggingen. Voor deze huiseigenaren duurt het bijna gemiddeld 17 jaar voordat ze de panelen hebben terugverdiend. ‘Dat is heel cru. Als consument heb je in 2022 panelen aangeschaft in de hoop daar goed aan te doen, en dan wordt de terugverdientijd door de onverwachte afschaffing van de salderingsregeling steeds langer. Het wordt tijd voor een stabiel en toekomstbestendig overheidsbeleid zodat je als consument weet waar je aan toe bent,’ zegt Kremer.

Alternatieven om terugverdientijd te beheersen

Vereniging Eigen Huis wil ook dat het kabinet stuurt op een terugverdientijd van 7 jaar, omdat consumenten anders niet meer zullen investeren in zonnepanelen. Het onderzoek toont aan dat er aan diverse knoppen gedraaid kan worden om de terugverdientijd beheersbaar te houden. 'Zo kan het kabinet energieleveranciers verplichten tot een minimale en jarenlange terugleververgoeding. Of subsidie verstrekken voor de investeringskosten van een zonnesysteem en innovaties stimuleren die gericht zijn op slimme apparaten en energieopslag. Met dit soort alternatieve maatregelen kan je zonnepanelen zonder salderen in 7 jaar terugverdienen,' aldus Kremer.