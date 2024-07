Gestolen auto volledig uitgebrand

Donderdagavond laat werd de brandweer rond 23.25 uur gealarmeerd voor een brandgerucht op de Roestenburgseweg in het buitengebied van Heeswijk-Dinther. Al snel werd duidelijk dat het ging om een auto welke volledig in brand stond.

Al snel werd duidelijk dat het ging om een auto welke volledig in brand stond. De brandweer spoedde zich naar de plek van de brand en doofde de vlammen. Van het voertuig bleef niets meer over. De politie startte een onderzoek naar de herkomst van de auto, deze bleek gestolen. De melding werd gedaan door een buurtbewoner welke vanaf grote afstand vlamverschijnselen waarnam. Van de brandstichters ontbreekt ieder spoor, er was niemand meer in de nabijheid toen de hulpdiensten arriveerde.