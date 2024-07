‘Marktplaats-oppas’ moet cel in met tbs voor misbruik heel jong kind en kinderporno

Medeplichtige

'Een tweede man van 38 jaar krijgt 18 maanden celstraf en tbs met dwangverpleging voor medeplichtigheid aan de ontucht met het oppaskind en voor het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno', aldus de rechtbank.

Oppas

De 25-jarige hoofdverdachte werd door de politie verhoord omdat hij een bal en andere kinderspullen zou hebben gestolen uit de tuin van zijn buren. Bij het doorzoeken van zijn telefoon trof de politie een grote hoeveelheid kinderpornografie aan en whatsapp-conversaties met de medeverdachte.

Fantaseren over ontuchtige handelingen

In die whatsapp-gesprekken fantaseerden ze over ontuchtige handelingen met een oppaskind van de hoofdverdachte, die zichzelf als oppas aanbood op Marktplaats. De hoofdverdachte heeft ook daadwerkelijk ontuchtige handelingen verricht met de 2-jarige peuter die aan zijn zorg als oppas was toevertrouwd.

Zeer vergaande seksuele handelingen

Kort daarvoor nam hij contact op met zijn medeverdachte om hem te betrekken bij het voorgenomen seksueel misbruik. Ze checkten onderling of het slachtoffer echt nog niet kon praten en bespraken expliciet de zeer vergaande seksuele handelingen die zij samen zouden uitvoeren. Ook bespraken zij op brute wijze hoe zij het huilen van het slachtoffer konden stoppen.

Ontucht met hond en varken

De medeverdachte was uiteindelijk niet aanwezig bij het misbruik van het jonge oppaskind, uit angst om betrapt te worden. Wel wisselden de verdachten uitgebreid berichten en foto's uit, waarbij de medeverdachte (seksuele) suggesties aan de hoofdverdachte deed en hem aanspoorde tot het misbruik. De hoofdverdachte maakte van het misbruik afbeeldingen en video's, die vervolgens ook op de telefoon van de medeverdachte zijn aangetroffen. De hoofdverdachte maakte zich hierdoor niet alleen schuldig aan ontucht met zijn oppaskindje, maar ook aan het bezit en het vervaardigen en verspreiden van kinderporno. Hij heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan ontucht met een hond en een varken en aan meerdere diefstallen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank rekent het de hoofdverdachte zeer zwaar aan dat hij berekenend te werk is gegaan, het misbruik heeft voorbereid en dat hij zijn medeverdachte heeft uitgenodigd om mee te doen met het verrichten van seksuele handelingen bij het aan zijn zorg toevertrouwde oppaskindje. De verdachte bekommerde zich geen moment om het jonge slachtoffer en volgde enkel zijn eigen seksuele driften. De medeverdachte acht de rechtbank medeplichtig aan de ontucht met het oppaskindje, omdat hij hem heeft aangespoord en aangemoedigd.

Bezit kinderporno

Daarnaast hebben beide verdachten zich schuldig gemaakt aan het bezit van grote hoeveelheden kinderporno. De rechtbank weegt mee dat het om een zeer groot aantal foto's en video's gaat, waarop ook zeer jonge kinderen en baby's te zien zijn. Naar het oordeel van de rechtbank is voor beide verdachten, gegeven de ernst van de feiten, de door de deskundigen vastgestelde stoornissen en de kans op recidive, tbs met dwangverpleging nodig na een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.