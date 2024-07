Blikseminslag veroorzaakt brand in boerderij in Eexterveen

Aan de Dorpsstraat in Eexterveen is zondag brand uitgebroken in een boerderij.

Blikseminslag

Volgens buurtbewoners zou de bliksem in zijn geslagen in de woning die deels bedekt is met riet. De brandweer maakte melding van een grote brand. Dat betekent dat er extra materiaal wordt ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweerkorpsen uit Annen, Gieten, Borger, Veendam, Zuidwolde en Assen kwamen naar de boerderij om de brand te blussen.

Gespecialiseerd

Het brandweer team uit Zuidwolde is gespecialiseerd in brandbestrijding van panden die met riet bedekt zijn. Om genoeg water te krijgen werd het groot watertransport van korps Veendam uitgelegd. Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. Rond 14.30 uur was de brand onder controle. De Dorpsstraat in Eexterveen was ter plaatse tijdelijk afgesloten. Door de snelle inzet van de brandweer kon de brand snel worden bestreden en bleef de schade aan de boerderij beperkt.