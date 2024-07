ILT legt beslag op 3500 fatbikes

Het gaat om fatbikes die door een Chinese fabrikant in Nederland tegen zeer lage prijzen in de handel worden gebracht als elektrische fiets. Maar deze fatbikes hebben de technische kenmerken van een bromfiets. Voor een bromfiets zijn een typegoedkeuring, kenteken en WA-verzekering nodig en geldt er een helm- en rijbewijsplicht (16 jaar). Ook de instroom van deze fatbikes is door de ILT stilgelegd.

Makkelijke vuistregel

Kopers en gebruikers kunnen zelf snel bepalen of hun fatbike eigenlijk een bromfiets is. “Er is een makkelijke vuistregel”, aldus Karin Visser, directeur Toezicht en Opsporing bij de ILT. “Gaat de fatbike harder dan 25 km/u? Dan gaat het om een ongekeurde en onverzekerde brommer. Als je dat weet, laat je dan je kind op zo’n fatbike rijden? Zónder WA-verzekering, rijbewijs, helm en kenteken?”

Groot aanbod

De enorme populariteit, het grote aanbod van relatief goedkope fatbikes, de recente voorbeelden van (bijna) ongelukken en binnengekomen meldingen waren voor de ILT aanleidingen om te onderzoeken waar de fatbikes vandaan komen. In het belang van het onderzoek en het vervolg kan de ILT geen details geven over merken en typen fatbikes. Na afronding van het onderzoek wordt het dossier overgedragen aan de officier van justitie.

Te mooi om waar te zijn

Visser: “Ik begrijp dat er naar ons en andere toezichthouders wordt gekeken om in te grijpen. De ILT zet - met de beperkte mensen en middelen die ze tot haar beschikking heeft - zich in om in Nederland de handel in dit soort fatbikes tegen te gaan. Maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de toezichthouders, de fabrikanten, importeurs en distributeurs. Én van de gebruikers en kopers. Een fatbike die voor minder dan € 1.000 te koop wordt aangeboden. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. De kans dat je voor dat bedrag een kwalitatief goede en veilige fatbike koopt, is klein.”

Verantwoordelijkheid

Mocht blijken dat de in beslag genomen fatbikes niet voldoen aan de Europese regels, dan verwacht de ILT van de Chinese fabrikant dat deze alle voertuigen terughaalt. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van fabrikanten om te voldoen aan wet- en regelgeving. En ook importeurs en distributeurs hebben de verantwoordelijkheid om zich ervan te verzekeren dat aan wet- en regelgeving is/wordt voldaan.

Fiets of bromfiets?

Een fatbike is geen speciale categorie voor de wet. Het zegt alleen iets over een uiterlijk kenmerk van een tweewielig voertuig: het heeft onder andere brede banden. Aan de buitenkant is namelijk vaak niet te zien of het gaat om een elektrische fiets of een bromfiets. In welke categorie het voertuig valt, hangt af van de technische kenmerken. Het probleem ontstaat als een fatbike wordt verkocht als elektrische fiets, maar volgens de technische prestaties een bromfiets is.

Het is een bromfiets als de fatbike: