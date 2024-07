Agenten ontdekken explosief onder zadel bij inbeslaggenomen scooter

Afgelopen maandag hebben agenten een explosief aangetroffen in een scooter die zij kort daarvoor in beslag namen. Dit meldt de politie dinsdag.

Onderzoek

De scooter stond in een fietsenstalling in de Paulus van Hemertstraat. Het explosief werd ontdekt toen agenten bij het politiebureau onderzoek deden aan de scooter.

Ruimte onder zadel

Omstreeks 10.30 uur krijgt de politie de melding dat in een fietsenstalling een scooter staat die daar niet thuishoort. Agenten nemen de scooter mee naar het politiebureau, om daar te onderzoeken of hij gestolen is. Tijdens dit onderzoek treft de politie in de ruimte onder het zadel een verdacht pakketje aan.

EOD

Omdat het mogelijk om een explosief gaat, wordt een deel van het politiebureau uit voorzorg ontruimd. Vervolgens doen een explosievenspecialist van de politie en medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek, waaruit blijkt dat het pakketje inderdaad een explosief is. De EOD stelt het explosief veilig en vernietigt het op een veilige plaats.

Verdachte aangehouden

Later op de dag is een verdachte aangehouden. De recherche onderzoekt zijn rol in de zaak en gaat na of er meerdere verdachten betrokken zijn.