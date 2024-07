Inbrekers stelen kluis uit zonnestudio in Breda

De politie zoekt getuigen van een inbraak bij een zonnestudio aan de Groenedijk. 'Daar is in de nacht van dinsdag 23 juli op woensdag 24 juli de deur vernield, waarna de inbrekers er vandoor gingen met de kluis', zo meldt de politie woensdag.

Melding inbraak

Rond 03.30 uur komt bij de politie de melding binnen dat er ingebroken wordt bij de zonnestudio. Een getuigen ziet hoe een man de voordeur van het pand forceert door erop in te slaan met een groot voorwerp dat op een hamer lijkt. In totaal worden er drie mannen gezien, allemaal met zwarte kleding.

Kluis meegenomen

Ook binnen worden vernielingen aangericht. Een glazen pui sneuvelt en een deur wordt ingetrapt. Één van de drie loopt met de kluis naar buiten. Om de hoek, in de Roeselarestraat, staat er een zwarte auto te wachten. Het gaat waarschijnlijk om een Audi, die een opvallend zwaar geluid maakt. Wanneer de kluis is ingeladen, gaat het drietal er met hoge snelheid in de auto vandoor.