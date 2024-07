Politiemedewerkster verdacht van voorbereiden moord op ex-partner

Hechtenis 60 dagen verlengd

De vrouw werd op 5 juni aangehouden, op 7 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris en is op 18 juni voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Daar werd besloten dat ze 30 dagen langer vast bleef zitten. Op donderdag 16 juli verscheen de verdachte opnieuw voor de raadkamer en werd haar hechtenis met 60 dagen verlengd.

Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK)

Het onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie, wordt uitgevoerd door een gecombineerd team bestaande uit leden van de recherche en de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie-eenheid Rotterdam. Het VIK is bij de zaak betrokken vanwege het feit dat de aangehouden vrouw werkzaam is bij de politie.

Nog 5 andere verdachten aangehouden

Naast de vrouw zijn nog vijf verdachten aangehouden. Het gaat om een man van 19 jaar uit Ermelo en een man van 37 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Beide mannen zitten nog vast. Ook werden een minderjarige en twee vrouwen van 42 jaar en 19 jaar uit Gorinchem aangehouden. Deze drie zijn inmiddels op vrije voeten, maar gelden nog wel als verdachten.

Onderzoek nog volop bezig

Het onderzoek is nog volop bezig. Om die reden kan het OM op dit moment niet verder ingaan op details. De aanhoudingen konden vanwege onderzoeksbelangen niet eerder worden gecommuniceerd. De 41-jarige Gorinchemse en de 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zaten enige tijd in volledige beperkingen waardoor ze alleen contact mochten hebben met hun advocaat. Inmiddels zijn deze beperkingen opgeheven.