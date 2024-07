10.000 euro beloning voor gouden tip explosie

Op zaterdagochtend 25 mei 2024 rond 06.00 uur wordt een niet ontploft explosief aangetroffen bij het gemeentegebouw aan de Fogostraat in Amsterdam Nieuw-West. Dit keer kan een explosie worden voorkomen. Vijf dagen eerder, op maandagmiddag rond 18.00 uur, vindt er wel een explosie plaats. Er raakt gelukkig niemand gewond, maar het gebouw zelf is behoorlijk beschadigd. Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip.

Op 20 mei 2024 zijn er aan het einde van de middag nog werknemers in het gemeentegebouw aanwezig als zij opgeschrikt raken door een harde knal. Kort daarop klinkt het ontruimingsalarm. Brandweer en politie zijn snel ter plaatse en treffen in het kantoorgedeelte een enorme ravage aan.

Opnieuw explosief

Het is een van de medewerkers die vijf dagen later in de vroege ochtend van zaterdag 25 mei bij binnenkomst een explosief in het WC-gedeelte vindt. Mogelijk is dit explosief de dag ervoor geplaatst. Hij belt direct de politie en kan daarmee een tweede explosie voorkomen.

Beloning

De verdachte(n) hebben met het plaatsen van de explosieven een groot risico genomen. Op beide momenten waren nog medewerkers in het pand aanwezig. De tweede keer ging het explosief niet af, maar dat had wel kunnen gebeuren. Als dan in het pand brand was ontstaan waren de gevolgen niet te over zien. Om die reden looft het Openbaar Ministerie een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de verdachten.