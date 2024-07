Ruim driekwart jongeren bang voor diefstal smartphone op vakantie

Ruim driekwart (76%) van de jongeren in Nederland is bang voor diefstal van hun smartphone op vakantie. Van de 55-plussers is maar 35% bang voor zo’n situatie. Deze groep heeft ook vaker een aanvullende reisverzekering. Vaak geldt er echter een eigen risico van 50 tot 100 euro, waardoor het bij diefstal van goedkopere spullen meestal niet de moeite waard is om aangifte te doen. Van de Nederlanders weet bijna 10% niet of zij verzekerd zijn tegen diefstal in het buitenland. 11% van de Nederlanders gaat zelfs op reis zonder reisverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijker Overstappen.nl