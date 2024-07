Tweede verdachte aangehouden voor steekincident aan de Schoonegge

Direct werd in de woning zijn vrouw, een 36-jarige Rotterdamse, aangehouden als verdachte van deze steekpartij. Echter nadat het slachtoffer in het ziekenhuis gehoord kon worden bleek er sprake van nog een tweede verdachte, een 38-jarige Rotterdammer, die eveneens in de woning verbleef. Hierop is deze man eveneens aangehouden.

Het onderzoek naar de juiste toedracht van deze steekpartij wordt op dit moment onderzocht. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld.