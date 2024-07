Kaars veroorzaakt brand in woning

In de nacht van dinsdag op woensdag moest de brandweer rond 1.30 uur uitrukken voor een woningbrand aan de Grote Doelenlaan in Sint-Oedenrode.

In een benedenwoning had een brandende kaars een kleine brand veroorzaakt. Het vuur was al uit bij aankomst van de spuitgasten, wel hebben zij de woning moeten ventileren omdat er nog de nodige rookontwikkeling binnen hing. De bewoner is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor controle op mogelijke rookinhalatie.