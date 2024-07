Vliegtuigje neergestort en in brand gevlogen op de A58 bij Rucphen, piloot omgekomen

Woensdag is aan het begin van de middag op de A58 bij het Brabantse Rucphen een klein vliegtuigje neergestort. De piloot en tevens enige inzittende is hierbij om het leven gekomen.

Brand

Het vliegtuigje stortte rond 12.35 uur neer op de snelweg en vloog daarbij in brand. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de brandweer heeft de brand geblust. De piloot kwam om het leven.

Politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht. De A58 is naar verwachting nog de hele avond afgesloten.

Dashcam beelden

Mensen die beelden hebben van het ongeval bijvoorbeeld op een dashcam worden verzocht die te uploaden op de website van de politie.

Update 16.00 uur

De weg naar Breda is inmiddels weer vrij voor het verkeer en in deze richting is het volgen van de omleiding niet meer nodig. De weg richting Bergen op Zoom blijft nog tot 21.00 uur dicht tussen het knooppunt Princeville en knooppunt De Stok.