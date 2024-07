Man neergestoken bij supermarkt in Maastricht

Man met steekwond op parkeerplaats supermarkt

Agenten die naar de supermarkt aan de Franciscus Romanusweg werden gestuurd, troffen ter plaatse op de parkeerplaats een persoon aan met een steekwond. Zij verleenden eerste hulp aan het slachtoffer.

Getuigen

Aan het steekincident ging een confrontatie vooraf tussen de verdachte en het slachtoffer. Omdat er veel winkelend publiek op de been was, zijn er veel getuigen van het incident. Omstanders konden meteen na het voorval de verdachte aanwijzen aan de politieagenten.

Aanhouding

Een 20-jarige man uit Maastricht werd ter plaatse op heterdaad aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. Het steekwapen werd even later aangetroffen en is in beslag genomen.

Slachtoffer

Het slachtoffer, een 48-jarige man zonder vaste- woon of verblijfplaats, is overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van een steekincident op de Franciscus Romanusweg. Het onderzoek is in volle gang.