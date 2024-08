Agenten niet vervolgd voor schieten bij achtervolging ontsnapte tbs'er

Geschoten

In het dorpje Hulten van de gemeente Gilze en Rijen heeft op 19 oktober 2023 een schietincident plaatsgevonden. Tijdens dit incident is er door drie politieambtenaren van de Landelijke Eenheid en door een politieambtenaar van de eenheid Zeeland-West-Brabant, meermalen geschoten op een verdachte.

Achtervolging

Deze verdachte was gevlucht vanuit de kliniek in Halsteren waar hij verbleef. Na een achtervolging met hoge snelheden, die begon in Etten-Leur en die eindigde in Hulten, stopte de verdachte zijn auto omdat betonblokken de weg blokkeerden.

30 kogels afgevuurd

Terwijl hij uit de auto stapte en over de motorkap klom, richtte hij een op een vuurwapen lijkend voorwerp op de agenten. Zij reageerden hierop door op de verdachte te schieten. Verdachte is desondanks alsnog weggerend en had zich vervolgens verstopt in een nabijgelegen schuur waar hij is aangehouden. In totaal zijn er 30 kogels afgevuurd en is de verdachte gewond geraakt aan zijn been benen.

Vuurwapengevaarlijk

Op bevel van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant heeft de Rijksrecherche onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op het vuurwapengebruik door de agenten.

Luchtdrukpistool

Uit het onderzoek blijkt dat bij de agenten de informatie bekend was dat de verdachte bekend stond als vuurwapengevaarlijk. Het wapen dat verdachte in zijn hand had bleek na onderzoek een luchtdrukpistool te zijn dat een sprekende gelijkenis vertoonde met een echt pistool. Daarom is het Openbaar Ministerie van mening dat de agenten redelijkerwijs mochten aannemen dat ze bij de verdachte een echt vuurwapen in zijn hand zagen en dat hij dit tegen personen zou gebruiken.

Gehandeld in overeenstemming met de Ambtsinstructie

Hieruit concludeert het Openbaar Ministerie dat de politieambtenaren hebben gehandeld in overeenstemming met de Ambtsinstructie. Het einddossier is door de officier van justitie beoordeeld. Hieruit is de conclusie getrokken dat de politieambtenaren niet worden vervolgd. Alle betrokkenen zijn van deze beslissing inmiddels op de hoogte gebracht.