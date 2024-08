Verdachte aangehouden voor diverse brandstichtingen

Donderdagochtend vroeg is een 43-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van meerdere brandstichtingen. Eén van de brandstichtingen waar de man mee in verband wordt gebracht is die van 6 juli in een woning in Rotterdam-Lombardijen.

De 43-jarige man werd donderdag 1 augustus vroeg aangehouden in een woning in Rotterdam-Charlois. Hij wordt verdacht van brandstichting op de Hulsterlo in Rotterdam. Daar stonden op 23 april 2024 twee auto’s in brand. Getuigen hadden een man zien weglopen na de brand. Op basis van het signalement en achtergebleven sporen leidde onderzoek naar de 43-jarige man.



Nader onderzoek naar de man leverde ook een verdenking op richting de brandstichting in een woning in Rotterdam-Lombardijen. Daar verwoestte een brand op 6 juli de hele binnenzijde van het huis. Het woonachtige gezin was op het moment van de brand gelukkig niet thuis.