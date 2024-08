Autowrakken of niet: autobedrijf en eigenaar gaan vrijuit

Volgens de officier van justitie werd bij een controle in oktober 2022 vastgesteld dat er tegen de regels in veertien autowrakken op het terrein van het bedrijf aanwezig waren (maximaal vier toegestaan) en dat er bovendien geen maatregelen waren getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

De rechtbank ziet dit anders. In de wet staat dat er alleen sprake is van een autowrak als een voertuig 'rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in kennelijke verwaarloosde toestand verkeert' én 'niet is voorzien van een bij deze motorrijtuigen behorend kenteken of geldig kentekenbewijs'. Uit het strafdossier blijkt dat door het opsporingsteam niet is onderzocht (en inmiddels niet meer kan worden onderzocht) of de veertien voertuigen op naam stonden van het autobedrijf en of er kentekenbewijzen aanwezig waren. Er kan daarom niet worden vastgesteld dat sprake was van autowrakken. Dit betekent dat de rechtbank het autobedrijf en de eigenaar vrijspreekt van de verwijten.