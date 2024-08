Woningoverval aan Meerkoetstraat in Drachten

De politie doet onderzoek naar een woningoverval, die op donderdagavond 1 augustus rond 21:50 uur plaatsvond aan de Meerkoetstraat in Drachten. Na de overval zouden twee mannen zijn weggevlucht. De politie is nog op zoek naar de verdachten en we roepen getuigen op om zich bij ons te melden.

Melding

De politie kreeg 21:50 uur een melding van een overval bij een woning aan de Meerkoetstraat in Drachten. Daarbij raakte een 36-jarige man uit Drachten gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de overval is in ieder geval een elektrische fiets weggenomen. Na de overval zouden twee mannen zijn weggevlucht via de Kievitstraat.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. In en rondom de woning is sporenonderzoek verricht door de Forensische Opsporing. Daarnaast doen ze buurtonderzoek en bekijken ze camerabeelden uit de omgeving van het incident. De politie doet onderzoek naar de toedracht en achtergrond van de melding.