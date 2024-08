Belastingdienst start proef met aanpassen toeslagen om hoge terugvordering te voorkomen

Dienst Toeslagen van de Belastingdienst start deze maand een proef waarbij zij zelf de toeslag gaat aanpassen. 'Doel is om te voorkomen dat mensen later alsnog geconfronteerd worden met een hoge terugvordering', zo meldt het Ministerie van Financiën zaterdag

Brief met persoonlijke uitleg

Een aanpassing van de toeslag vindt alleen plaats als blijkt dat de gegevens niet langer kloppen. De proef start in augustus onder ruim 12.000 toeslaggerechtigden. Aanvragers kunnen op elk moment de aanpassing van het voorschot ongedaan maken. Ook ontvangen alle aanvragers een brief met persoonlijke uitleg.

Voorkomen hoge terugvorderingen

Dienst Toeslagen is vorig jaar met een programma gestart om hoge terugvorderingen verder terug te dringen. Er zijn jaarlijks zo’n 500.000 mensen, die een hoger bedrag moeten terugbetalen. Wanneer Dienst Toeslagen constateert dat aanvragers teveel toeslag ontvangen, krijgen zij een persoonlijk bericht.

Voorschot wordt niet aangepast door mensen

Veel mensen reageren hier niet op en passen het voorschot niet aan. Zij moeten later de teveel ontvangen toeslag terugbetalen. Centraal in het programma staan het verbeteren van de gegevenspositie en het sneller constateren als er afwijkingen ontstaan die voor terugvorderingen kunnen zorgen.

Aanpassen van het voorschot

Eén van de manieren om hoge terugvordering te voorkomen is een pilot met het bijstellen van de voorschotten door Dienst Toeslagen. De toeslaggerechtigden waarvan de toeslag wordt aangepast, ontvangen een persoonlijke brief, waarin zij worden gevraagd de gegevens zelf aan te passen. In de brief wordt ook aangegeven dat als de aanvrager het niet zelf doet, Dienst Toeslagen de aanpassing doorvoert. De aanvrager behoudt ten alle tijden de mogelijkheid het voorschot zelf weer aan te passen.

Aanvragen en wijzigen van toeslagen

Toeslagen zijn voor veel mensen onmisbaar om elke maand de kosten voor zorg, wonen en de kosten voor kinderopvang te betalen. Het aanvragen en wijzigen van een toeslag is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Veel zaken kunnen eenvoudig online geregeld worden. Aanvragers kunnen daarvoor terecht op MijnToeslagen.

Nieuwe Toeslagen App

Ook kunnen alle wijzigingen eenvoudig doorgegeven worden via de nieuwe Toeslagen App. Met deze app kunnen toeslagontvangers zien met welke gegevens hun toeslag(en) nu berekend worden. Ook kunnen zij veranderingen in het jaarinkomen op een eenvoudige en veilige wijze via de app doorgeven. Gebruikers van de app kunnen ook meldingen aanzetten. Zo kan Dienst Toeslagen mensen via de app attenderen op en ondersteunen bij het doorgeven van wijzigingen, zodat toeslagontvangers hun gegevens actueel houden.

Persoonlijke ondersteuning

Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij een van de balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Toeslagen mee samenwerkt. Denk hierbij aan hulp- en dienstverleners zoals ouderenbonden, formulierenbrigades, lokale ouderenorganisaties, sociaal raadslieden en bibliotheken. Mensen kunnen ook digitaal, via videobellen of telefonisch hun vragen stellen. Zo wil Dienst Toeslagen voorkomen dat mensen later geconfronteerd worden met een hoge terugvordering.