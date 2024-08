Flinke schade door brand op dak van bedrijfspand aan Esp in Eindhoven

Vrijdagavond laat rond 23.10 uur zagen voorbijgangers vlammen op het dak van een bedrijfspand dat gevestigd is op de Esp in Eindhoven.

Hoogwerker

De brandweer rukte met groot materieel uit en zette uiteindelijk twee blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand zorgde voor flinke schade aan het dak en aan kantoorruimte eronder. Ook kwam veel rook vrij, de brandweer heeft het pand geventileerd. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.