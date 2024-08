UMCG gaat 30 miljoen liter regenwater opvangen en hergebruiken

In de kelders van het UMCG ziekenhuis in Groningen komen drie grote reservoirs om regenwater op te vangen. Dit meldt het MCG maandag.

Dertig miljoen liter

Naar schatting kan het UMCG hiermee op jaarbasis gemiddeld zo’n dertig miljoen liter water opvangen en hergebruiken. Het eerste reservoir is klaar, de tweede en derde volgen in 2025 en 2028.

Huidig waterverbruik: 200 miljoen liter per jaar

Zo’n 200 miljoen liter water per jaar. In een grote organisatie als het UMCG wordt op dit moment ontzettend veel water gebruikt. Om te drinken en af te wassen, maar ook om apparatuur en ruimtes te koelen, via koeltorens- en machines. Deze zijn goed voor zo’n vijftien procent van het totale waterverbruik van het UMCG.

Miljoenen liters waterbesparing

Ongeveer die hoeveelheid water, vijftien procent van het totaalverbruik, is straks te besparen met drie grote waterreservoirs om regenwater op te vangen, zo heeft adviseur technisch beleid Bas Alblas berekend. ‘We hebben als UMCG een dakoppervlak van 38.065 m². Als ik met de cijfers van 2023 reken - een nat jaar - dan valt er ruim 38 miljoen liter regenwater op ons dak. Met de hoeveelheid regen van een droog jaar, zoals 2018, vangen we nog steeds zo’n 23,5 miljoen liter regenwater op. Het is een grove rekensom, verdamping heb ik bijvoorbeeld nog niet meegenomen, maar met deze hoeveelheden regenwater kunnen we straks zo’n tien tot vijftien procent besparen op ons drinkwatergebruik.’

Vanaf het dak via buizen naar de kelders

Alblas vertelt hoe het water vanaf het dak via buizen naar de kelders van het UMCG loopt. Daar is eerder dit jaar een eerste ruimte geschikt gemaakt als reservoir voor in totaal 110 m3 water. Volgend jaar en in 2028 volgen nog twee ruimtes, van 90 en 200 m3.