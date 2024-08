Hoe beïnvloedt CRUKS het online gokken in Nederland?

Sinds de komst van de CRUKS in Nederland is er natuurlijk veel veranderd rondom online gokken. Inmiddels is online gokken bijna drie jaar legaal in ons land. Dit betekent dat spelers ook al drie jaar lang te maken hebben met de CRUKS. Tot op heden hebben de meeste spelers een haat liefde relatie met de CRUKS. Het uiteindelijke doel is om spelers te beschermen met gokproblemen. Maar soms schiet de CRUKS zijn doel voorbij en zien we dat het vooral een ergernis voor spelers. De CRUKS is zelfs een ergernis voor spelers zonder gokproblemen in het casino.

CRUKS verbetert verantwoord spelen

Voorop gesteld blijft dat CRUKS helpt met verantwoord spelen. Probleem spelers kunnen zich centraal inschrijven en zijn overal geblokkeerd. Dat maakt het veiliger voor deze spelers. Maar helaas heeft het ook invloed op spelers die voor hun plezier een paar keer per jaar spelen.

CRUKS maakt registreren bij online casino's vrij traag

Als je gaat gokken zonder CRUKS, dan zie je dat je binnen twee minuten een account aangemaakt hebt. Dit is echt een compleet ander verhaal als je jezelf gaat registreren in een CRUKS casino. Je bent soms wel een kwartier tot half uur bezig om jezelf te registreren. Soms raken spelers zelfs zo gefrustreerd dat ze het meteen opgeven. Helaas kan op dit vlak weinig veranderd worden. Een casino moet 100% zeker weten wie een speler is en of deze niet in de CRUKS staat. Dit gebeurt voor een deel geautomatiseerd en een deel handmatig. Dit laatste kost ongelofelijk veel tijd.

Spelers worden sneller overgehaald zich op te geven voor de CRUKS

Je hoeft niet eens perse gokproblemen te hebben om in de CRUKS te staan. We zien dat CRUKS casino's enorm strenge regels hanteren. Als je een keer je geluk wilt beproeven met een groot geldbedrag, dan kan je al een telefoontje verwachten. Dit wordt door spelers vaak als vervelend gezien. Als je besluit niet op te nemen wordt je account ineens geblokkeerd tot je contact opneemt met het casino. Na een gesprek met een medewerker kan deze zelfs besluiten je op te geven voor de CRUKS. Of je over te halen een account aan te maken voor de CRUKS. Er zijn genoeg spelers die dit als bemoeienis beschouwen. Helaas gaat het alleen maar erger worden in de toekomst.

Regels & limieten gaan nog strenger worden voor Nederlanders

Als je nu al het gevoel hebt dat spelers beïnvloed worden om zich in te schrijven voor de CRUKS, dan gaat dit nog erger worden. Dit jaar nog gaan er nieuwe beleidsregels van start. Dit betekent dat spelers nog sneller benaderd worden of ze niet ingeschreven horen te staan bij de CRUKS. Zelfs als je limiet wilt verhogen die al vrij laag is krijg je gelijk een contactmoment. Spelers zullen nog sneller worden benaderd door het online casino. Je moet dus heel bewust je limiet verhogen en overal het juiste antwoord op hebben. Daarnaast zal er meer naar documenten zoals een loonstrook worden gevraagd. Om zo aan te tonen dat je het geld hebt om op een verantwoorde manier te speler.

Steeds vaker zoeken spelers toch buitenlandse casino’s op

Door de regels die continu lijken te veranderen zien we dat spelers steeds vaker op zoek gaan naar een alternatief. Er zijn namelijk genoeg online casino's te vinden die helemaal niet met CRUKS werken. CRUKS is tenslotte alleen te vinden in Nederland. Maar buiten Nederland kun je zonder problemen een account aanmaken. Je ziet dat hier geen strenge controles zijn en de limieten ook geen probleem zijn in het casino. Daarnaast zijn er veel nieuwe casino websites te vinden. In Nederland valt het aanbod van het kleine aantal licenties nog steeds tegen. Daarom zie je dat in Nederland de groei ook afneemt.

Spelers maken juist bewust een keuze voor geen CRUKS

De CRUKS beïnvloed dus wel zeker het online gokken in Nederland. We zien dat als de CRUKS regels strenger worden spelers juist steeds vaker op zoek gaan naar een casino zonder CRUKS. Terwijl dit juist niet de bedoeling mag zijn van de CRUKS. Deze is juist bedoeld om kwetsbare spelers binnen te houden.