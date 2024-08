Onderzoek naar explosie en explosief voorwerp bij pand in Leeuwarden

De politie doet onderzoek naar een explosie en de vondst van een explosief voorwerp aan de Brandemeer in Leeuwarden. Rond middernacht heeft er een explosie plaatsgevonden bij een pand aan de Brandemeer. Er is schade ontstaan aan het pand. Vervolgens is in de ochtend van vrijdag 9 augustus rond 9:00 uur een ander explosief voorwerp aangetroffen in hetzelfde pand. Het gaat mogelijk om een zogeheten shell, zwaar vuurwerk.