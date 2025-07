Wolf sleurt 6-jarig kind mee bos in bij Pyramide van Austerlitz

Woensdag 30 juli is een 6-jarig kind gebeten door een wolf en het bos ingesleurd. Dit meldt het landgoed Den Treek Henschoten woensdag.

Kind aangevallen

Het kind bevond zich met een aantal volwassenen en andere kinderen in het bos nabij de Pyramide van Austerlitz. Tijdens het spelen is het kind onverwacht aangevallen door de wolf en meegesleurd.

Wolf met stok geslagen

'Door adequaat optreden van de aanwezige volwassenen die de wolf met een stok geslagen hebben, heeft de wolf het kind in het bos losgelaten en is weggerend. Het kind is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Daar zijn de bijtwonden gehecht.

Wolf Bram GW3237m

Het gaat volgens het landgoed vermoedelijk om wolf Bram met het registratienummer GW3237m. De rechter heeft de provincie Utrecht onlangs toestemming gegeven om wolf Bram te doden. Het dier is betrokken bij eerdere bijtincidenten.

Advies

Het Landgoed adviseert bezoekers met klem om het gebied voorlopig niet meer met kinderen en/of honden te bezoeken totdat de faunabeheerders van de Faunabeheereenheid Utrecht de wolf hebben kunnen traceren en doden.