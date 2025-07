Vrouw komt onder de tram in Meer en Vaart

Woensdag is in Amsterdam aan het eind van de middag op de tramhalte Meer en Vaart een vrouw onder de tram gekomen.

Onder de tram

De vrouw werd door de tram aangereden en kwam vervolgens onder de tram terecht maar zou niet zijn overreden. Het slachtoffer is door de brandweer onder de tram vandaan gehaald en was bij kennis. Ze is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het ongeval in kaart te brengen.