Uitspraak in zaak Angel Massage Salon Winschoten

Gehandeld in strijd met APV gemeente Oldambt

De voorzieningenrechter heeft het volgende overwogen. De burgmeester heeft voldoende aangetoond dat in het pand van de massagesalon vrouwen werkzaam waren die geen verblijfsvergunning hadden. Dit betekent dat de massagesalon heeft gehandeld in strijd met de APV van de gemeente Oldambt. Op grond van de APV dient de burgemeester, als is gebleken dat mensen werken in strijd met de Vreemdelingenwet 2000, de vergunning in te trekken. Voor een belangenafweging is hier geen ruimte.

Voorlopig geen sprake van strijd met evenredigheidsbeginsel

Beroep op het evenredigheidsbeginsel kan in dit geval wel worden gedaan. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat van strijd met het evenredigheidsbeginsel geen sprake is. Het illegaal te werk stellen van personen in een seksbedrijf is een ernstig zaak juist omdat dergelijke activiteiten nauw samenhangen met uitbuiting van personen en mensenhandel. De regels over de intrekking van de exploitatievergunning zijn dan ook mede in het leven geroepen om mensenhandel en uitbuiting van personen tegen de gaan. De eigenaresse van de massagesalon heeft aangegeven dat zij bij het aannemen van haar werkneemsters fouten heeft gemaakt. Zij wist dat in ieder geval één medewerkster, illegaal bij haar werkte. Een dergelijke handelwijze mag haar, als eigenaresse van de massagesalon, door de burgemeester zwaar worden aangerekend. Het nadeel dat de massagesalon door de intrekking van de exploitatievergunning ondervindt, acht de voorzieningenrechter dan ook niet onevenredig, gelet op de noodzaak van een stringente naleving van de regels met betrekking tot het exploiteren van een seksbedrijf.