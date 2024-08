Politie houdt vrouw aan op verdenking van poging doodslag op naakte man

De politie hield in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 augustus in de Spoorstraat een 42-jarige vrouw uit Tilburg aan. De vrouw wordt verdacht van poging doodslag / zware mishandeling, bedreiging en vernieling.

Politieagenten zagen die nacht rond 01.15 uur tijdens hun surveillance een vrouw op straat staan. Ze zat onder het bloed en stond te schreeuwen tegen een naakte, bebloede man, die in een woning in de Omegastraat stond. Uit onderzoek bleek dat de man (een 64-jarige Bredanaar) en de vrouw (een 42-jarige Tilburgse) bekenden van elkaar zijn. Ze hadden in het bijzijn van een bekende van de 64-jarige man ruzie met elkaar gehad. Die ruzie was nogal uit de hand gelopen. De man en de vrouw waren hierbij alle twee gewond geraakt. De vrouw zou bovendien een ruit van de woning van de man hebben vernield. Ook zou ze op straat de bekende van het slachtoffer, die getuige was van de ruzie, hebben bedreigd. Ze is aangehouden op verdenking van poging doodslag / zware mishandeling, bedreiging en vernieling.

De Bredanaar is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en moest zich daarna bij de huisartsenpost verder laten behandelen. De Tilburgse weigerde de medische zorg van het ambulancepersoneel. Zij is meegenomen naar een politiebureau en in de cel gezet. Ze wordt zaterdag verhoord.