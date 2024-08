17-jarige jongen aangehouden voor dodelijk schietincident Rotterdam

Onderzoek na schietincident

Rond 05.45 uur gingen agenten op een melding af op de Piersonstraat in Schiedam. Hier troffen de hulpdiensten een zwaargewonde man aan in een auto. Het slachtoffer, een 27-jarige man uit Schiedam, had een schotwond en is meteen gereanimeerd door de hulpdiensten. Hij overleed op straat.

Plaats delict

Op de Willem Hedaweg in Rotterdam werd zaterdagochtend ook plaats delict gemaakt en sporen veiliggesteld. Zeer waarschijnlijk heeft daar het schietincident plaatsgevonden.

Aanhoudingen

De twee mannen die bij het slachtoffer in de auto zaten, zijn die zaterdagochtend gelijk aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. Zij zijn zondag weer heengezonden. Het onderzoek wat zaterdagochtend meteen werd opgestart, leidde zondagavond tot de arrestatie van een 17-jarige man uit Schiedam. Hij wordt verhoord door de recherche.