Druk je mooiste vakantiefoto’s af op plexiglas

Vakantiefoto's

De weken na de zomervakantie gebruikt men vaak voor het selecteren van foto’s, om daarmee een fotoboek samen te stellen of bijvoorbeeld een collage te maken voor sociale media. Het is immers leuk om de mooiste foto’s te delen met anderen! Naast de mogelijkheid om een fotoboek te ontwerpen, is het ook het afdrukken van een foto op plexiglas het overwegen waard. Denk aan een dierbare foto met je kinderen, een foto die goed weergeeft wat je deze vakantie hebt meegemaakt, enzovoorts. Er zijn verschillende websites waar je deze foto’s op plexiglas kunt bestellen. Heb jij het al eens overwogen?

Blijvende herinnering aan een fijne vakantie met het gezin

Een nadeel van het afdrukken van foto’s in een fotoboek is het gegeven dat je deze doorgaans zelden nog bekijkt. Zonde! Het fotoboek verdwijnt na ontvangst al snel in de kast, om er vervolgens pas na jaren weer eens bij te worden gepakt. Ook wanneer je de foto’s digitaal bewaart doet zo’n situatie zich voor. Wanneer heb jij de vakantiefoto’s van vorig jaar voor het laatst bekeken? De kans is groot dat je dit niet meer deed, nadat je de foto’s op je computer plaatste.

Druk je de foto’s af op plexiglas of bijvoorbeeld een houten paneel, dan kun je deze aan de muur ophangen. Onder meer de overloop boven of bijvoorbeeld het trapgat lenen zich goed voor deze decoratie. In veel gevallen is een dergelijke accessoire ook geschikt voor buiten.

Verschillende mogelijkheden bij het afdrukken van foto’s

Wanneer je foto’s af laat drukken op een stuk hout of bijvoorbeeld plexiglas heb je vaak verschillende mogelijkheden. Welke dikte van het materiaal kies je? Ga je voor een relatief groot formaat foto, of houd je het bij een klein model? Enzovoorts.

Geef een foto op plexiglas cadeau aan anderen

Overweeg het bedrukken van een stuk plexiglas met een mooie vakantiefoto niet alleen voor jezelf; een foto op plexiglas kan ook een leuk cadeau zijn voor anderen. Geef het bijvoorbeeld cadeau aan je kinderen, wanneer ze op zichzelf gaan wonen. Of druk een mooie foto van de vriendengroep af op plexiglas, wanneer een goede vriend een nieuw huis gekocht heeft en een housewarming organiseert. Het is een persoonlijk en origineel cadeau waar men wat aan heeft!