OM: Rellen zalencentrum Fruitweg Den Haag waren vooropgezet plan

'Plan B'

'Het heette 'Plan B'. Als de overheid de bijeenkomst niet zou tegenhouden, zouden ze het zelf wel doen. Met geweld. Vier relschoppers staan deze week terecht, onder wie een van de belangrijkste ophitsers', aldus het OM.

Ophitser

In een zalencentrum aan de Fruitweg was die avond een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap. Tegenstanders van het regime vroegen om die bijeenkomst te verbieden, maar dat gebeurde niet. Daarop besloten ze zelf het heft in eigen handen te nemen, 'Plan B' werd in werking gesteld. "Plan B gebruikt geweld als Plan A is mislukt," aldus een 48-jarige verdachte uit Utrecht. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste ophitsers die vooraf anderen optrommelde om naar Den Haag te komen.

Appgroepen

Het is duidelijk dat de groep er alles aan heeft gedaan om die avond tot de rellen te komen. Bussen die de bezoekers van de bijeenkomst naar de geheime locatie brachten, werden gevolgd om zo die plek te achterhalen. Daarna ging het als een lopend vuurtje: via appgroepen werd de locatie gedeeld en uit alle hoeken van het land spoedde men zich naar dat zalencentrum. Onder geparkeerde auto's werden ondertussen stokken, een hockeystick en metalen staven verstopt. Binnen anderhalf uur stond op de Fruitweg een groep tegenover de politie, klaar om te vechten, omdat de overheid in hun ogen 'de vijand' beschermde.

Overheid aangevallen

Twee verdachten van 20 jaar en 26 jaar moesten zich deze week voor de rechter verantwoorden voor het gooien van stenen naar ME-agenten of tegen politiebusjes. De officier van justitie vond het moeilijk te begrijpen dat ze van hun woonplaats Maastricht helemaal naar Den Haag waren gekomen om met zo veel geweld de overheid en in het bijzonder de politie aan te vallen, toen die niet deed wat zij wilden. "Precies datgene waarvoor ze naar Nederland zijn gevlucht, namelijk vrijheid en veiligheid, hebben ze met grof geweld aangetast en ondermijnd in het land dat hen heeft opgevangen."

Bruiloft en feest

De politie moest die avond alles in het werk zetten om de doodsbange bezoekers in het zalencentrum, waar ook nog een bruiloft en een feest aan de gang waren, te beschermen. Zelfs voor de inzet van traangas werd toestemming gegeven. Ruim drie uur lang heeft de politie zich met man en macht moeten verdedigen terwijl de relschoppers bleven terugkeren, brand stichtten, versperringen opwierpen en met stenen gooiden.

48-jarige verdachte uit Utrecht

Een 48-jarige verdachte uit Utrecht wordt door het Openbaar Ministerie gezien als een van de belangrijkste ophitsers. Hij riep mensen via appgroepen op om naar Den Haag te komen, met maar één doel: de bijeenkomst in het zalencentrum mocht niet doorgaan. Ze moesten vooral slag- en steekwapens meenemen. Ter plekke gedroeg hij zich op 17 februari als een leidersfiguur, die tussen het zelf gooien van stenen door ook anderen aanstuurde. Daarnaast was hij betrokken bij het in brand steken van een van de touringcars, waarmee de bezoekers naar de bijeenkomst waren gekomen. De bus brandde volledig uit, auto's in de buurt raakten beschadigd, en ruiten van gebouwen gingen kapot door de hitte.