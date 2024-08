Gijzeling van taxichauffeur

In de vroege ochtend van 12 augustus hebben twee mannen een taxichauffeur beroofd tijdens een rit vanuit het centrum van Amsterdam richting Amstelveen. Nadat de taxi ergens was gestopt, dwongen de verdachten het slachtoffer om in de kofferbak plaats te nemen, waarna ze de taxi verder lieten rijden. In Zuid wist het slachtoffer te ontsnappen. De politie heeft de verdachten nog niet aangehouden.

Omstreeks 02.30 uur in de nacht van zondag 11 op maandag 12 augustus stapten twee mannen in een taxi op het Rokin. Ze vertelden de chauffeur dat hij naar Amstelveen moest rijden. Na een kort stukje rijden bedreigde ze de chauffeur met twee wapens en beroofde hem van verschillende persoonlijke goederen. In de Kostverloren buurt in Amstelveen bonden ze hem vast en dwongen hem om in de kofferbak van zijn eigen taxi te gaan liggen. De chauffeur voelde dat de taxi weer begon te rijden. Na een rit van enkele tientallen minuten stopte de auto. Na enige tijd wist de chauffeur via de achterbank uit de auto te klimmen. Hij stond dan op de Boelelaan in Amsterdam Zuid en zag de verdachten niet meer. Snel nam hij contact op met de politie. Het slachtoffer was erg geschrokken, maar gelukkig niet zwaargewond. De politie heeft tot op heden nog geen verdachten aangehouden.