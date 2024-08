Man aangehouden in onderzoek naar dodelijk steekincident Hoofddorpplein

De politie heeft donderdag 15 augustus 2024 een 27-jarige Amsterdammer aangehouden in het onderzoek naar het dodelijk steekincident aan het Hoofddorpplein van 9 augustus 2024. In het onderzoek was eerder een andere verdachte in beeld gekomen en aangehouden. Deze man was al op vrije voeten gesteld. Hij wordt niet langer aangemerkt als verdachte.

Direct na het steekincident is een grootschalig opsporingsonderzoek gestart. Dit opsporingsteam heeft diverse sporen en camerabeelden veiliggesteld en onderzocht. Daarnaast hebben rechercheurs diverse getuigen gesproken. Binnen dit onderzoek is de nu aangehouden man in beeld gekomen. Hij is aangehouden en zit in volledige beperkingen, daarom zijn het Openbaar Ministerie en de politie terughoudend met het verstrekken van informatie.

Het incident startte op 9 augustus 2024 rond 02.00 uur. Hulpdiensten werden gealarmeerd en ter plaatse troffen zij een zwaargewond slachtoffer aan. Er werd direct gestart met hulpverlening, maar die mocht niet meer baten. Het 23-jarige slachtoffer overleed. Kort daarna werd in de nabije omgeving een man aangehouden. De betrokkenheid van deze man is onderzocht. Hij is op vrije voeten gesteld en niet langer verdachte.

Het onderzoek gaat onverminderd verder.