Politie houdt gezochte ex-tbs'er aan in Maastricht die vrouwen van fiets trok in Utrecht

De politie heeft vrijdagavond om 22.45 uur de man aangehouden die in Utrecht wordt verdacht van het belagen van vrouwen op hun fiets. 'De aanhouding werd verricht in de omgeving van station Maastricht', zo meldt de politie.

Utrecht

Na het incident van afgelopen week, waarbij de verdachte een vrouw van haar fiets trok op de Weg tot de Wetenschap in Utrecht, werd door de politie een groot opsporingsonderzoek gestart. Donderdag maakten de politie en het OM de foto van de verdachte openbaar en vandaag kwam daar informatie over zijn auto bij.

Auto verdachte gevonden in Roermond

Vrijdagavond rond 22.45 uur wist de politie de verdachte bij het station Maastricht te overmeesteren en aan te houden. Het getoonde voertuig is in Roermond aangetroffen en in beslag genomen. Het onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten wordt voortgezet door de recherche Utrecht.