OM eist jaar cel tegen man die in Someren 6-jarige meenam in bestelbus

In mei 2022 wordt in Someren een 6-jarige jongen meegenomen in een busje. De 38-jarige man die hiervoor verantwoordelijk zou zijn, stond woensdag voor de rechter. 'Het Openbaar Ministerie (OM) eist 12 maanden cel tegen hem, waarvan 10 maanden voorwaardelijk', zo meldt het OM vandaag.

Jongetje aangesproken

Het is 11 mei 2022 omstreeks 15.45 uur als een 6-jarige jongen op weg is naar huis, nadat hij is gaan spelen bij een vriendje. Al fietsend op de Kruisbaan in Someren wordt hij door een man aangesproken. Die zou hem op hulp hebben gevraagd bij het uitladen van spullen.

Kind bij nek en arm vastgepakt

De jongen wordt gesommeerd om de witte bestelbus van de man in te gaan. Daarbij zou hij bij zijn nek en arm zijn vastgepakt. Ze rijden enkele minuten naar Maarheeze en terug. Een paar honderd meter verderop wordt de jongen bij een kapelletje uit de bus gezet. Hij fietst naar huis en belt huilend zijn moeder.

Oproep

De politie doet vervolgens onderzoek naar het voorval. Middels een oproep wordt de bestuurder van de bestelbus gevraagd om zich te melden en het voorval toe te lichten. De man meldt zich een dag later op het politiebureau en wordt gehoord. 'Op zijn telefoon worden zoektermen gevonden zoals ‘kind ontvoering’ en ‘wanneer penis uitgegroeid’. Er zijn geen aanwijzingen dat er in de bus strafbare feiten zijn gepleegd', aldus het OM.

Eis

Naar oordeel van het Openbaar Ministerie heeft de man zich schuldig gemaakt aan vrijheidsberoving en het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. Gelet op deze feiten eist het OM 12 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak.